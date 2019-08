Gerard Piqué no las tiene todas consigo en cuestión a la vuelta de Neymar. El central del Barcelona, que hace dos años hizo famoso el 'se queda' convirtiendo dicha frase en una de los memes del verano, no se jugaría nada al regreso del brasileño.

De hecho, no se moja en nada en respecto a esto: "No me lo jugaría todo a ninguna de las dos opciones".

"Creo que está abierto y puede pasar de todo", sentencia el catalán.

