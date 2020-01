Neymar está siendo acusado de no cuidarse durante las navidades. Desde París critican la imagen que está dando, y no solo por irse de fiesta, sino porque muestra una 'barriga' que no se corresponde con un deportista de alto nivel.

De fiesta en fiesta y jugando con sus amigos sobre un campo hinchable, no parece preocuparle tener que cuidarse para no recaer en sus múltiples lesiones.

Y ya se acaban sus vacaciones, por lo que tendrá que volver a entrenar junto a sus compañeros. Ahí se verá si el no haberse cuidado le va a pasar factura en un París donde vuelve a ser cuestionado.