Neymar ha sido el gran protagonista de la felicitación de Año Nuevo del PSG. No, no lo ha sido por alguna ingeniosa frase o por estrenar peinado, sino simplemente porque no aparece en el vídeo que los galos han compartido para despedir 2019 y dar la bienvenida a 2020.

El jugador brasileño, que ciertamente no participa en demasía de este tipo de actividades, va a ser muy posiblemente uno de los nombres del próximo mercado veraniego del mismo modo que lo fue en el de 2019. El Barcelona está al acecho, sin duda.

Mientras, él se relaja en sus días de vacaciones y ha dejado en Twitter un vídeo que se ha vuelto viral al instante. Sin duda, parece estar tremendamente feliz y disfrutando de su descanso.

El que sí que aparece en el vídeo es Edinson Cavani. El jugador uruguayo termina contrato en 2020 y puede negociar a partir de ya con cualquier equipo que quiera. El Atlético está muy interesado en él, y de hecho podría incorporarle ya mismo.

Diego Simeone quiere un '9' puro y además de los llamados 'top' mundiales. El charrúa entra en esa definición, aunque tenga ya 32 años.