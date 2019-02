Las dudas de Julen Lopetegui: ¿quiere que el Real Madrid gane la Champions?

El extécnico del Real Madrid Julen Lopetegui repasó su breve paso por el banquillo blanco al inicio de esta temporada, insistiendo como clave en ese "tiempo" que no tuvo para desarrollar "un proyecto de la exigencia" del campeón de Europa, al tiempo que calificó de "más extraña" su salida de la selección.

"Estoy bien, mirando el futuro con ilusión. Nuestra profesión exige estar preparado para todas las situaciones. Uno tiene que estar preparado para que las cosas salgan mejor o regular", dijo durante una entrevista a 'El Partidazo de Cope'.

Lopetegui insistió durante la conversación en que el tiempo que tuvo no fue suficiente para poder analizar su paso por el Madrid.

"El tiempo es importante en todos los proyectos y más en uno de la exigencia del Real Madrid. El equipo estaba muy bien preparado, pero necesitas tiempo. Un entrenador lo que trata de hacer es lo que siente. Los análisis de la temporada son al final, no hemos tenido la oportunidad de competir el tiempo que queríamos", afirmó.

"Cuanto más tiempo tienes más cosas puedes desarrollar y más se puede analizar el trabajo de uno. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero era una decisión que tenía que aceptar. Teníamos una plantilla capacitada para todos los títulos. Hicimos más de un buen partido. Estábamos haciendo las cosas bien, salvo los resultados de las últimas semanas, pero sabíamos que eso no iba a ser así", añadió.

Después de encajar un 5-1 en el Camp Nou, el técnico vasco fue destituido, un lunes 29 de octubre.

"Me lo comenta José Angel. No hablé con Florentino. No he vuelto a hablar con Florentino", confesó sobre ese día.

Uno de los nombres propios que persiguió a Lopetegui fue el de Vinicius, indiscutible y clave para el resurgir del Madrid de Solari.

"Las cosas necesitan su tiempo y su momento. El estaba en un periplo de adaptación, el factor tiempo es importante para desarrollar las cosas que tienes en tu cabeza", valoró.

Lopetegui reconoció haberlo "pasado mal" pero a su vez haber aprendido, como de una salida abrupta de la selección española a pocas horas del inicio del Mundial de Rusia. Cuatro meses después, el técnico vasco fue también destituido por el Madrid.

"Fueron dos experiencias extraordinarias. Dos años de periplo como seleccionador para llegar al Mundial preparados y luego el del Madrid menos de lo que hubiera querido pero de todo se aprende", afirmó.

"Yo soy responsable de mis actos. Me hubiera gustado terminar la temporada en el Madrid. La situación de Krasnodar fue más extraña. Son situaciones difíciles, las miro dejándolas en el pasado. En cada decisión que tomamos lo que tratamos de darle la prioridad es a la honestidad. Cuando tuvimos que tomar la decisión de lo que era lo mejor de mi futuro después del Mundial entiendo que lo mejor era ser transparente y decirlo, era lo más honesto para todos", dijo.

Lopetegui dejó claro que su fichaje por el Madrid, que desembocó en su destitución al frente de la selección, no hubiera mermado su trabajo en el Mundial.

"La responsabilidad era ser seleccionador. Cuando afrontamos el Mundial estábamos capacitados para nuestra única responsabilidad que era el Mundial. Todos los jugadores tuvieron una actitud fantástica y entendieron una situación normal", explicó.