Se desvela la entrevista póstuma al padre de Emiliano Sala: "Lo dejaron solo como un perro, lo abandonaron"

La BBC ha desvelado parte de la entrevista que realizó a Horacio Sala, padre de Emiliano Sala, semanas antes de que falleciera y que formaba parte de un documental titulado 'Emiliano Sala: The family's search for truth'.

En esa entrevista, el padre del futbolista argentino denunciaba al Cardiff City por haber abandonado a su hijo.

"Con toda la plata que habían pagado, ¿cómo no buscaron algo seguro? Lo dejaron solo. Solo como un perro, lo abandonaron", señalaba Horario.

"Siempre esperé encontrarlo vivo, pero las noticias decían que era un mar y que con todas las cosas era imposible. Daban que el tiempo, que la tormenta y que todo, ya había muy pocas posibilidades…", reconoció Horacio Sala.

El padre también narró cómo vivió la familia la búsqueda de Emiliano: "Fue muy difícil. La cosa es que no había consuelo, no había nada. Son cosas que no te vas a olvidar nunca".

