Un jugador de la selección andorrana le bajó la capucha a Mbappé en mitad de una entrevista: "No lo hice para cabrearlo"

Tras exhibirse ante Andorra, Mbappé atendió a los medios en zona mixta. Todo transcurría de forma normal hasta que Cristian Martínez, jugador de la selección andorrana, decidó gastar una broma al delantero del PSG.

Martínez le quitó la capucha a Mbappé ante la sorpresa de todos y el mosqueo del propio Mbappé, que se quedó con cara de pocos amigos.

Cristian Martínez explicó luego la razón de su acción: "Fue una broma, nada para cabrearlo. No te puedo decir el por qué. Pasaba por ahí y se me ocurrió. Espero que no se enfade y que tenga unas buenas vacaciones".

Te pude interesar:

Mbappé: "Madrid, Madrid, en todo momento..."

El entorno de Mbappé presiona al PSG para forzar la salida del delantero