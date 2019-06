Mbappé: "Madrid, Madrid, en todo momento..."

Kylian Mbappé marcó en la goleada de Francia ante Andorra por 4-0 y fue, nuevamente, cuestionado sobre su futuro y un posible fichaje por el Real Madrid.

El delantero, que anotó su gol número 100 como profesional, emplazó a los periodistas de Atresmedia a otro momento para resolver las dudas sobre su futuro.

"No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntáis lo mismo, pero no es el momento", dijo Mbappé en Andorra. Lo vemos en en 'El Chiringuito'.

