Víctor Francos ha sido tajante: al Consejo Superior de Deportes "no le gusta" todo lo que está ocurriendo con la selección femenina de fútbol: "Estamos cerradamente a favor de las jugadoras. Nos preocupa el espectáculo que estamos dando". Este lunes, la nueva seleccionadora, Montse Tomé, dio a conocer la lista de convocadas para la UEFA Nations League, incluyendo en la misma a jugadoras que no deseaban acudir hasta que la RFEF no viviera cambios estructurales de calado y excluyendo a la víctima del beso que lo ha detonado todo, Jenni Hermoso. La razón, según dictó Tomé, fue para protegerla.

Una situación sobre la que Francos ha querido aclarar algunas cuestiones en una entrevista concedida a la Cadena SER. "Si las jugadoras no se presentan, el Gobierno aplicará la ley para desgracia y pena mías. Jamás querría hacer lo que tendría que hacer. Pero la ley es la ley. La ley del deporte dice lo que dice". Aun así, el dirigente se ha mostrado confiado en que "pueda haber una vía de solución": "He hablado con Rocha hoy y me ha dicho que estaban negociando. Que sacarían una convocatoria que no contaría con ellas".

"Lo siguiente que sé es una convocatoria con gente que no quiere ir", ha apuntado Francos, señalando que "hay un momento en el que el Gobierno tiene la obligación de intervenir y no todo vale". Asimismo, se ha mostrado "de acuerdo" sobre la complejidad que acompaña a ese proceso de reestructuración de la Federación, pero ha denunciado los escasos avances: "Hace un mes que pasó lo que pasó, y el viernes jugamos contra Suecia. Llevo una semana preguntando a la RFEF cómo está y qué pasa. El resumen es desolador".

"Tenía que ver con que había que hacer cambios profundos y estructurales y no se han hecho. Al frente de la Federación siguen las personas que mandaban cuando pasaba lo que pasaba", ha continuado el presidente del CSD, quien ha asegurado que el Ejecutivo "va a hacer lo que sea necesario para regularizar la situación". Si bien ha lanzado un mensaje directo a las jugadoras: "Les pedimos que vayan al partido. Queremos que sean campeonas olímpicas. Queremos que ganen".

Así, ha lanzado una promesa de forma pública: "Cambios, todos. Os acompañamos a hacer los cambios. Y en paralelo les pedimos un compromiso". ¿Y si dicen que no? Así ha contestado Francos: "Lo respetaré. Cuando alguien no quiere hablar contigo, no quiere. Yo que no he hablado con ellas jamás, tengo la sensación de que querrán hablar". El dirigente ha concluido su intervención insistiendo a la RFEF en efectuar "los cambios estructurales y profundos que prometió".