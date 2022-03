Este martes 8 de marzo se cumple un lustro de la histórica y polémica remontada del FC Barcelona al París Saint-Germain. Los galos le endosaron un contundente 4-0 al cuadro azulgrana en el Parque de los Príncipes, pero en el Camp Nou, guiados por un Neymar que probablemente cuajó su mejor actuación con la casaca culé, los pupilos de Luis Enrique voltearon la eliminatoria con un aplastante 6-1.

Marco Verratti, uno de los supervivientes de aquella catástrofe que llevó a Emery a la tumba del banquillo francés, ha analizado el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

El centrocampista italiano, tras 10 años en la capital gala con muchas decepciones en la máxima competición de clubes a nivel continental, conoce la fórmula para que no se repitan hechos pasados.

"Creo que no debemos pensar demasiado en el partido de ida, en el resultado que tuvimos. Es como si hubiésemos jugado la primera parte y aún nos quedara la segunda por jugar. Tenemos una pequeña ventaja, pero eso no significa nada, no podremos intentar defender, sobre todo porque no es nuestro juego y no sabemos cómo hacerlo", ha explicado Marco.

"Creo que tienes que ir allí con una mente grande, con mucha personalidad. Tendremos que intentar hacer nuestro juego y estar al 100%, ya sea mental o tácticamente. En lo individual también, porque será muy importante ganar los duelos, ya sea en defensa o en el centro del campo. Dar el máximo para hacer un gran partido, porque contra el Madrid jugar al 80% no será suficiente. No nos van a dar regalos. Tienes que ganarte la clasificación e ir allí para ganar", ha añadido.

"Tendremos que hacer un gran partido. Hacerlo incluso mejor que en el Parque de los Príncipes, porque sabemos que estos jugadores, en casa, necesariamente jugarán de manera diferente. Después, sabemos los ingredientes a poner para ganar un partido. Lo que quiero decir es que con los jugadores que tenemos, para mí, podemos llegar a controlar el juego. También tenemos un equipo que puede jugar al contraataque, porque con la velocidad que tenemos arriba, con Messi, Neymar, Di María, Kylian, cuando tenemos espacios, llegamos a ser aún más peligrosos", ha zanjado.

Posesión o contraataque, pero nunca encerrarse a defender: esta es la clave que apunta Verratti para salir airosos del Santiago Bernabéu, aunque ahora toca ponerlo en práctica. El coliseo blanco será una olla a presión en busca de la remontada y, como decía Juanito, "90 minuti en el Bernabeu son molto longos".