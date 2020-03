Nueva ocasión en la que el deporte se ve salpicado por actitudes discriminatorias hacia personas por su raza, ideología o religión. Esta vez, se ha dado en el partido de la Primera Nacional que enfrentaba a Atlanta contra Nueva Chicago.

Arnaldo 'Pitu' González, jugador de Chicago, fue expulsado y en su camino hacia vestuarios dedicó una ristra de gestos antisemitas a los aficionados judíos de Atlanta. De hecho, su propio club quiso repudiar los gestos y aseguraron que tomarán medidas disciplinarias. Posteriormente, el propio jugador pidió disculpas en redes sociales.

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía, por lo ocurrido esta tarde. Acabo de ver el vídeo y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado. Fue un momento de calentura, venía de ser expulsado, de recibir algunos insultos y reaccioné de una manera en la que no debía reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas y la hago público para la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago", explicó en un vídeo publicado en redes sociales.