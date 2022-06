Lamentable acto vandálico con el que amaneció este miércoles el mural en homenaje a Mai Garde, histórica capitana de Osasuna Femenino.

La obra, inspirada en el clásico 'We Can Do It!' y con el mensaje de "Honor y orgullo. Mila esker Mai", ha aparecido con pintadas machistas con insultos y esvásticas.

La jugadora, que se ha retirado al término de esta temporada, ha lamentado el acto en redes sociales: "Cuánto nos queda por hacer".

El mural, que fue pintado el pasado mes de mayo en la pared del restaurante El Bodegón del Sadar, ya ha sido retirado y su autor, el artista LKN, ha confirmado que creará uno nuevo.