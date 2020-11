El encuentro de fútbol femenino entre el Real Madrid y el Athletic en Valdebebas acabó en una victoria local con un 1-0 en el marcador. Sin embargo, más allá del resultado, lo más comentado ha sido el fuerte impacto que recibió la colegiada Sara Fernández a pocos minutos del final y que le obligó a retirarse.

Fue en el minuto 90 cuando la central del conjunto vasco Naroa Uriarte disparó a portería desde fuera del área, pero el balón acabó en la cara de la árbitra, quien cayó al suelo gritando de dolor. Los servicios médicos de ambos clubes tuvieron que atenderla, aunque finalmente salió por su propio pie, pero se le veía aturdida y con el ojo izquierdo morado e hinchado.

Las imágenes del incidente se volvieron virales y han provocado una ola de comentarios machistas que criticaban a la colegiada sobre su actuación.

"Aunque recibas ese balonazo no puedes perder la profesionalidad de tirarte al suelo y llorar como una niña, no me jodas, el otro día jugando al pádel recibí un cañonazo en los huevos, y me costó reincorporarme, sí, pero a los 10 segundos ya estaba de nuevo", comentaba un usuario en Twitter.

"Y luego pretendéis que nos tomemos en serio el fútbol femenino", continúa otro.

"Si hubiera estado fregando y planchando, no le habría pasado", respondía una persona.

"Jajajaja mi hijo de 6 años aguanta ese balonazo", se reía en un tuit un internauta.

"Si no sabe ni posicionarse por dios... Y está cobrando por un trabajo profesional... Es como si un enfermero te tiene que pinchar en el brazo y te pincha el ojo", compara un usuario.

"En la cocina no le pasaría eso...que no arriesgue", escribía otro en sus redes sociales.

"JAJAJAJAJA eso lo aguanta cualquier chaval de 12 años y está aquí el árbitro chillando de dolor", aseguraba un chico en Twitter.

Estos son solo algunos de los cientos de comentarios que ha recibido Sara criticando su posición durante la jugada y su "exageración" ante el impacto.

Algunas jugadoras profesionales se han escandalizado tras ver las reacciones a la noticia. Una de ellas ha sido Anita Marcos. La española que juega en el Celtic de Glasgow calificaba de "bochornosas" las respuestas que estaban teniendo las imágenes: "No sé en qué momento se me ha ocurrido leer los comentarios alucino. Bochornoso de verdad".

También la jugadora del Eibar María Llompart ha repudiado las respuestas machistas: "Qué pena que a estas alturas, aún haya comentarios de este tipo. Lamentable".

A pesar de todo, otros muchos usuarios también mostraron su rechazo a las reacciones machistas y le desearon una pronta recuperación a la colegiada.