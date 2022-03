Quedan apenas ocho meses para que comience el Mundial de Catar. Muchas han sido las críticas a la FIFA por la elección del escenario. Y Louis Van Gaal, que no acostumbra a callarse, se ha unido a las críticas.

"Eso de que vayamos a jugar y organizar un torneo en un país para desarrollar el fútbol allí, como dice la FIFA, es una tontería. Se trata de dinero e intereses comerciales, eso es lo importante para la FIFA", ha dicho el neerlandés.

Van Gaal ha hablado en la rueda de prensa previa a los amistosos contra Dinamarca y Alemania. Justo antes de conocerse su positivo por coronavirus que le tendrá aislado en los próximos días.

Además, ha hablado sobre el Comité de la FIFA, dejando también algún mensaje: "¿Por qué crees que no estoy en el comité de la FIFA?". "Yo siempre me he resistido. Eso no está bien, pero no va a ayudar al mundo a deshacerse de ese problema", ha completado sobre su decisión de no participar en el comité.

Van Gaal ha sido muy crítico con la FIFA por un mundial que se celebrará en invierno y en que la polémica no para de crecer.