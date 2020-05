Hace 14 años, Zinedine Zidane protagonizó una emotiva e inolvidable despedida con el Santiago Bernabéu. Tras finalizar el Real Madrid-Villarreal, el genio francés saltó por última vez al verde, con la camiseta de Riquelme en la mano, para decir entre lágrimas 'hasta luego' al estadio que le había visto brillar.

Con el Real Madrid, 'Zizou' jugó, durante cinco temporadas, un total de 227 partidos oficiales en los que marcó 49 goles. El francés logró levantar con la elástica blanca una Champions League (rubricada por él), una Liga, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

Coincidiendo con este día, su excompañero en la Juventus, Edwin Van der Sar, ha contado una curiosa anécdota que vio cuando coincidió con Zidane en la Juventus en las temporadas 1999/2000 y 2000/2001 (el francés llevaba desde 1996).

"No era muy hablador. Era difícil ya que por entonces no hablaba muy bien inglés y sólo lo hacía en francés o italiano. Pero la forma en que tomaba la pelota, la lanzaba al aire y cómo siempre se ponía a jugar... Un día llegó a entrenar en un Fiat, con jeans, una camisa blanca de Levis y Adidas blancas. Eso era totalmente diferente a los que se veía de los otros jugadores: con los Ferrari, Dolce & Gabbana y Versace", explicó Van der Sar.

Edwin también recordó su etapa en el Ajax: "Van Gaal mejoró a los jugadores. No he visto a menudo a nadie preparados tácticamente como nosotros. Éramos como perros alimentándonos de todo lo que decía. Conseguimos el pico en 1995, lástima que luego no se pudo hacer durante el segundo año. La Ley Bosman acabó con el equipo".

Con el conjunto holandés logró alzarse con la Champions League en 1995, pero el festejo no lo recuerda con tanta claridad: "Había 100.000 personas. Estábamos aturdidos. Fue la mejor fiesta pero apenas puedo recordar lo que pasó. No sé ni donde estaba el bote".