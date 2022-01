Louis Saha ha dejado clara su postura acerca de la situación actual de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El exfutbolista defiende al astro portugués y manda un aviso al resto de componentes del vestuario: "Los jugadores deberían callarse y escucharle".

Los rumores de una posible salida de Ronaldo del United este mismo verano si el conjunto 'red devil' no consigue meterse en la Champions ya son, a día de hoy, una realidad. El jugador no se siente valorado dentro del vestuario y ya reconoció que no le importa dar un paso al lado: "Si no queréis mi ayuda, haced vuestro trabajo".

Además, en el partido de su equipo frente al Brentford tuvo un enfado con su nuevo entrenador, Ralf Rangnick, tras ser sustituido en el minuto 75, y ha sido muy criticado en Inglaterra.

El portugués no comprende por qué ninguno de sus compañeros quiere seguir sus consejos y recomendaciones. Saha, antiguo compañero suyo, comparte su opinión. "Si alguien tiene derecho a decir lo que piensa, ese es Cristiano Ronaldo", comenta el francés.

"Muchos de estos jugadores jóvenes aún tienen que dejar su huella todavía. No han demostrado nada. ¿Qué han ganado? Es como si tu Dios no te intimidara, no tienes respeto. No digo que deban considerarlo Dios, pero será recordado como uno de los mejores de la historia", añade.

Además, piensa que Cristiano Ronaldo es buen compañero y solo trata de ayudar al grupo para que las cosas vayan a mejor: "Él solo lo dice por echar un cable, para que los jugadores mejoren. Como futbolista, si no puedes aceptar las críticas, eso no es normal, como no lo es que no respeten lo que dice. Deberían seguir todos los consejos porque este hombre ha tenido éxito a lo largo de su carrera. Tendrían que decir: 'Espera, voy a probar esto unos meses. Intentaré hacerlo como él'".

También manda un mensaje a los demás jugadores del Manchester United: "Deben escucharlo, ponerle tanta dedicación como él a los entrenamientos y concentrarse en mejorar semana tras semana. Han de ser humildes, trabajar duro... y callarse".