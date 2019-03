Un debut con ovaciones, pancartas y un gol: nada impide que Saúl, un niño discapacitado, cumpla su sueño de jugar al fútbol

"NO HAY NADA IMPOSIBLE"

No hay nada imposible en los sueños de un niño de 10 años. Saúl no puede andar pero no ha faltado ni a uno de los entrenamientos de sus compañeros de equipo. Por primera vez ha jugado al fútbol con ellos. Gracias a la ayuda de su padre y al entusiasmo de sus amigos y familias, el sueño se ha hecho realidad a pesar de las normas deportivas.