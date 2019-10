Zlatan Ibrahimovic deja huella alla donde va. Por sus dotes futbolísticas claro está, pero también por esa personalidad tan suya que le hace ser diferente al resto. El sueco, dentro de su colección de gestos, ha añadido un nuevo movimiento a su colección en el que bien puede ser su despedida de la MLS: el tocamiento de genitales.

Fue en el partido entre los Galaxy y el LAFC de, casualmente, su 'archienemigo' en la competición: Carlos Vela. Los de Ibra perdieron su duelo en las semifinales, y parece que el público se la tenía guardada por a buen seguro alguna declaración realizada en el pasad. Ante los abucheos, el sueco se llevó las manos a sus partes nobles para dedicarle a la hinchada un feo y obsceno gesto.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g