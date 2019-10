Pep Guardiola está teniendo una semana de gran protagonismo. El entrenador del Manchester City se ha 'pasado' a la política en muchas de sus declaraciones para ser una voz más del independentismo catalán, algo que le han criticado muchos por su falta de coherencia con otras zonas, como Catar, de las que habla más bien poco. Ahora ha sido Ibrahimovic el que le ha lanzado un último ataque.

"Como entrenador es un fenómeno, pero como hombre... Cuando jugaba contra mi equipo yo volvía a vestuarios y él estaba en una habitación esperando a que pasara. Luego, en la puerta, uno de sus ayudantes le advirtió de que ya me había ido y que ya podía pasar. No entendí eso jamás", dijo.

El sueco y Guardiola no tuvieron ni mucho menos una relación de película en la temporada en la que ambos coincidieron en el Barcelona. Su agente, Mino Raiola, se las ha tenido tiesas además con Pep en relación a varios de sus representados como Yaya Touré.

Eso sí, sobre Mourinho, Ibra no tiene otra cosa que no sean buenas palabras. "Tuvo un impacto brutal en mi carrera. En su próxima aventura en los banquillos va a triunfar. Siempre será 'The Special One", dijo en declaraciones en 'La Gazzetta dello Sport'.

Te puede interesar

El mensaje viral de Joaquín a Guardiola y Xavi: "No se puede perder el respeto"

La reacción en 'El Chiringuito' al discurso viral de Paco González contra Xavi y Guardiola: "Sois unos 'lamejeques'"

Pep Guardiola, ¿candidato independentista en las próximas elecciones autonómicas?: "Su mensaje es muy importante"