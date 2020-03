La UEFA ha decidido suspender los partidos de Europa League entre el Inter de Milán y el Getafe, y el Sevilla y la Roma "como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades". Ambos se debían jugar este jueves.

El cuadro madrileño debía viajar a Milán, una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Sin embargo, su presidente, Ángel Torres, ya anunció en 'Onda Cero' que no viajarían "pasase lo que pasase". "Hemos pedido que se busque una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión", explicó ayer.

La Roma, por su parte, también señaló que no viajaría hacia Sevilla para disputar la ida de los octavos de final de la Europa League.

España e Italia son los dos países más afectados por el coronavirus en toda Europa. Por ello se han suspendido todos los vuelos entre ambas regiones a partir de este jueves.

El fútbol sigue en alerta ante el brote de coronavirus. En Italia, por ejemplo, ya se ha suspendido la Serie A, mientras que en España la Liga y la RFEF se reunirán este jueves para tomar una decisión.