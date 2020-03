Con las actividades deportivas suspendidas en Italia hasta abril por la crisis del coronavirus y la prohibición del Gobierno español de permitir la entrada de vuelos procedentes del país italiano, el Getafe debería viajar a Milán esta semana.

Con el Inter-Getafe de la Europa League previsto para este jueves, el presidente azulón, Ángel Torres, habló en el micrófono de 'El Transistor' sobre la negativa del club a viajar a Italia por la falta de seguridad debido a la ola de coronavirus que asola al país.

"Hemos pedido que se busque una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión", explicó Ángel Torres.

De hecho, el club no tiene miedo a ser sancionados con la eliminación por no acudir: "Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, será".

A pocas horas de la disputa del partido, tanto la AFE como la Asociación de Futbolistas Italianos han pedido a la UEFA que suspenda el Inter-Getafe y el Sevilla-Roma de octavos de final de la Europa League.