Adiós al 4-3-3. La UEFA ha cambiado el sistema para elegir el mejor once del año. A partir de ahora, la alineación contará con cuatro delanteros, hecho que ha beneficiado a Cristiano Ronaldo, que se cuela entre los atacantes junto a Mané, Lewandowski y Messi.

Según ha desvelado el diario británico 'Daily Mail', esta decisión habría sido tomada para no dejar fuera al jugador de la Juventus. El sacrificado ha sido N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea. Precisamente los elegidos en la medular son De Bruyne y De Jong. La alineación la completan los defensas Robertson, Van Dijk, De Ligt y Alexander-Arnold; y el guardameta Alisson. Por primera vez en los últimos años, en el once de la UEFA no hay ningún jugador español.

En su primera temporada lejos del Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo cayó en cuartos de final de la Champions ante el sorprendente Ajax, quedando así cortada una racha de tres orejonas consecutivas, logradas bajo las órdenes de Zinedine Zidane en el Real Madrid.