La UEFA sigue mostrando su cabreo por la decisión del fútbol belga de dar por terminada su Liga por el coronavirus. La competición, a expensas de lo que se decida en Asamblea, ha dado por concluida la temporada con el Brujas como campeón y, por tanto, como equipo clasificado para la próxima edición de la Champions League.

Salvo, eso sí, que la UEFA diga lo contrario... y podría decirlo. "Los belgas, y los que consideren hacer lo mismo, se arriesgan a no jugar en Europa la próxima temporada", dijo Aleksander Ceferin a la televisión ZDF.

"La solidaridad no es camino de un único sentido. No puedes pedir ayuda y luego decir que es lo que más te conviene. No es el momento adecuado", afirmó el presidente de la UEFA.

Y es que Ceferin confía en que la temporada se pueda reiniciar: "Creemos que cualquier decisión de abandonar la competición es prematura e injustificada".

A estas alturas, tan solo Bélgica ha decidido echar el cierre a la temporada y dictar sentencia sobre campeones y equipos que disputarán competición europea. Siempre y cuando, claro está, tengan el visto bueno de la UEFA.

Eso sí, la idea belga sobrevuela ya otros países, como por ejemplo Holanda, y en Italia hay varios equipos que ya dan por terminada la temporada.

Todo a pesar del malestar de la UEFA y de las advertencias de este organismo sobre posibles 'represalias' en relación a la competición europea de la próxima temporada.

En cuanto a LaLiga, la idea es empezar antes de finales de junio. De no ser así, la temporada sería prácticamente imposible de retomar.