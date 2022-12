Inglaterra ha caído en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Francia. Los ingleses perdieron por 1-2 contra los galos en un auténtico partidazo que tuvo alternativas por ambos lados y que acabó con el pase de los de Deschamps, después de que Harry Kane fallase un penalti que habría puesto el empate a escasos minutos del pitido final.

Los 'Three Lions' dispusieron de muchas ocasiones, más que su rival, y no son pocos los que ven inmerecida su eliminación en dicho partido. Entre todos ellos aparece el Arsenal... y un tuit que no ha gustado nada a los aficionados ingleses.

Porque el club 'gunner' aprovechó para prácticamente felicitarse a sí mismo después del pase de Francia a semifinales, con un jugador en sus filas de los londinenses como es William Saliba.

"Nuestro Wilo. Un semifinalista en la Copa del Mundo", compartieron.

No gustó demasiado dicha frase entre los ingleses, y hay varios comentarios que lo dejaron claro.

"Sois un equipo inglés", les recordó un usuario. Otros cuestionaban si publicar eso fue una buena idea. "A veces es bueno esperar antes de darle a 'publicar", dicen las redes.