Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha hablado en rueda de prensa y ha apuntado directamente a LaLiga por permitir la disputa del partido de su equipo ante el Mallorca. El motivo, la cantidad de bajas por COVID que tienen los azulgranas.

"Creo que era el momento adecuado para suspender el partido. Tendríamos que apelar un poco al sentido común", afirmó el de Terrasa.

Xavi, además, deja claro que no sirve como lamentación: "Esto no es una excusa. Es una realidad".

"No hay sentido común. Si no se suspende este partido, no entiendo cuál se va a suspender", dice.

Y es que el técnico tiene un problema de cara a su visita a la isla: "Es una evidencia. Tenemos 17 bajas y once son por COVID".

"¿Queremos espectáculo? Está es una situación límite, y es un partido descafeinado. Es una locura que el partido no se suspenda", sentencia.