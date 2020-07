La victoria del Real Madrid en San Mamés estuvo envuelta en polémica. Los de Zinedine Zidane se llevan los tres puntos de Bilbao tras vencer, en un encuentro serio y áspero, con un gol de penalti de Sergio Ramos.

La pena máxima no la señaló González González, sino que fue el VAR el que mandó al colegiado a revisar una acción que acabó siendo indicada como penalti de Dani García sobre Marcelo.

Al término del encuentro, el capitán de los rojiblancos, Iker Muniain, se mostró disconforme con la acción: "A mi me parece que no es penalti de Dani, tenía la posición ganada. Si vieron contacto, no todos los contactos son falta o penalti".

"Raúl García ha recibido un pisotón y ni lo han revisado. Ya sabemos la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones", añadió el león, que se referió a un pisotón de Sergio Ramos en el área blanca a Raúl García.

"No vi la acción a Raúl, el me dice que le pisa. La diferencia es que en un lado lo han revisado y en otro no", zanjó Muniain, que se mostró muy enfadado con la actuación arbitral.