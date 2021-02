Toni Nadal, tío del tenista español Rafa Nadal, ha sido uno de los nombres más llamativos en la lista de Víctor Font a las elecciones del FC Barcelona. El empresario catalán anunció que el hermano del exjugador blaugrana Miguel Ángel Nadal, se unirá a su proyecto como responsable del área disciplinaria y de comportamiento del club. Toni ha concedido una entrevista con el 'diario As', donde sobre todo ha recalcado la importancia de una buena educación en los deportistas de élite, como la que le proporcionó a su sobrino en sus inicios.

El posible miembro de la futura directiva del Barça fue preguntado por Leo Messi, y no dudó en reconocer su gran admiración hacia el astro argentino, llegándolo a comparar con Michael Jordan, y también con su sobrino Rafa, considerado como uno de los mejores deportistas españoles de la historia.

"No sé si hay un deportista en la historia mejor que Messi. Porque está en un deporte global, que lo ve todo el mundo. Y hace cosas que nadie hace. Está ahí arriba con Jordan..., con unos cuantos. Para que uno se mantenga tanto tiempo allí arriba, se tienen que dar muchas circunstancias. La primera es el compromiso con lo que están haciendo. Messi y Rafael tienen ese compromiso. De seguir estando allí, de las ganas de jugar... Y luego Messi tiene unas condiciones estratosféricas"

"No vayamos a pensar que Rafa es la madre Teresa de Calcuta"

El tío del tenista 20 veces campeón de un 'Grand Slam' también habló de Gerard Piqué cuando le preguntaron por su comportamiento y sobre si hablaría con él en caso de que tuviera comentarios desafortunados siendo él responsable del área disciplinaria del club. Toni afirmó que cada uno tiene su forma de ser y que él lo va a respetar, aunque dejó caer que alguna charla con el central catalán si tendría.

"Se lo diría en privado, no se lo diría a ustedes. Piqué es un gran jugador y me quedo en eso. Si se da el caso de que Víctor Font sea el presidente, que espero que así sea y cada vez vamos más encaminados a eso, ya llegaría el momento. Bueno... No vayamos a pensar que Rafael es la madre Teresa de Calcuta y los jugadores del Barça tienen que ser Vicente Ferrer. Normalidad. Cada uno tiene su manera de ser y su manera de entender el mundo."

Kyrgios: "Su comportamiento le dificulta la consecución de objetivos"

Toni volvió a recalcar la idea de respeto a los deportistas más jóvenes, dejando claro que la actitud de Nick Kyrgios no es su modelo a seguir en el deporte.

"Hay que marcar una línea de comportamiento que ayude. Porque ese es el discurso que yo hago constantemente a los chicos de la academia. A veces buscamos modelos que tienen comportamientos extraños. Kyrgios entusiasma a muchos jóvenes y tiene un talento natural y es un gran jugador. Pero no ha ganado ningún 'Grand Slam', con 25 o 26 años ya. No está ni de cabeza de serie, ni entre los mejores del mundo. Su comportamiento le dificulta la consecución de objetivos. Y eso es trasladable a otros deportes", explicó el exentrenador de Rafa.