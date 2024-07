Reposando y digiriendo que ya es un exfutbolista, Toni Kroos ha pasado como es habitual por su podcast, 'Einfach mal Luppen', para tratar la actualidad futbolística.

Además de analizar la Eurocopa y poner el foco en el partido contra España y, sobre todo, en el penalti que no se pitó por mano de Cucurella, el germano ha hablado de su etapa en el Real Madrid.

Preguntado por quiénes fueron los tres jugadores que más le ayudaron durante su etapa en el conjunto blanco, Kroos quiso aportar cuatro nombres inamovibles.

"No seré justo porque me dejaré alguien, pero si tengo que nombrar a tres, me quedo con Ronaldo, Ramos y Modric", arrancó Toni.

Eso sí, no se quiso olvidar de su 'escudero' en el centro del campo: "Casemiro también me ayudó mucho".