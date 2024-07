Dos semanas después de caer ante España en los cuartos de final de la Eurocopa y aún digiriendo que ya habla como exfutbolista, Toni Kroos ha analizado lo ocurrido en el partido en su podcast, 'Einfach mal Luppen'.

En concreto, el germano se ha centrado en una jugada: el penalti no pitado por mano de Cucurella, acción que no se señaló por infracciones previas.

"Me he contendido hasta hoy...", arranca en su intervención Kroos. "No lo vi en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento", prosigue.

En un primer momento, optó por confiar en el criterio del colegiado: "Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo".

"Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que... dejémoslo así", ha añadido el exfutbolista.

Según Toni, si llega a ir a la pantalla del VAR, "tenía que darlo": "En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo".