El protagonista absoluto del Manchester United-Villarreal de este miércoles fue Cristiano Ronaldo. El portugués, que superaba a Casillas como el futbolista con más partidos jugados en la Champions League, consumó la remontada de los 'red devils' en el minuto 94.

Seis minutos antes, en el 88' y volcado en ataque para llevarse los tres puntos, Ole Gunnar Solskjaer dio entrada al verde de Old Trafford a Fred y Jesse Lingard.

La decisión no fue del agrado de Donny van de Beek, que no disfrutó ni un solo minuto en un encuentro que está en la línea de su discreta temporada en términos de participación.

La polémica llega cuando las cámaras le grabaron sacándose un chicle y tirándolo a la zona donde se encontraba el técnico del United.

Las redes no tardaron en estallar contra lo que consideran un desplante del neerlandés a Solskjaer. A su vez, apuntan a un mosqueo del ex del Ajax con el entrenador por no dejarle salir en verano rumbo al Everton de Rafa Benítez.

"Donny van de Beek, visiblemente furioso con Ole Gunnar Solskjaer al ser dejado en el banquillo en la victoria del United contra el Villarreal", reza el titular de la publicación inglesa 'Metro'.

"Van de Beek lanzó su chicle con rabia en dirección a Ole Gunnar Solskjaer y Mike Phelan", añade, mostrando la imagen en la que el centrocampista sale junto al portero Dean Henderson en el banquillo del 'Teatro de los Sueños'.

Van de Beek llegó en verano de 2020 procedente del Ajax y a cambio de 40 millones de euros, pero su rendimiento en la Premier League no ha terminado siendo el esperado. Tras el último 'feo' al técnico 'red', su futuro cada vez parece más lejano a Old Trafford. Veremos en enero...