Con la afición del Valencia encendida contra la directiva del Valencia CF, con Peter Lim y Anil Murthy a la cabeza, los dueños del club han recibido el respaldo de Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Tebas, en una entrevista a 'FutbolJobs Magazine', ha afirmado que otros presidentes anteriores de la entidad "han sido un desastre" y ha defendido la gestión de Peter Lim con varios argumentos.

"El Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, vender jugadores, abaratar la plantilla y competir. Aquí no dejamos que los clubs pierdan dinero y se metan en el bucle de perder dinero constantemente", justifica el presidente de LaLiga.

Y defiende a Lim: "Me preocupa cuando me hablan de capital extranjero, como si lo hicieron peor que los nacionales. No quiero dar nombres de presidentes del Valencia que han sido un desastre, que no le llegan ni la suela del zapato al señor Lim".

"Me llama la atención cuando vino hubo 25.000 personas aplaudiendo Esto es una montaña rusa porque luego se vino abajo, después con Mateo Alemany y Marcelino volvió a subir y volvieron a aplaudir a Peter Lim, que era el mejor. Es una montaña rusa. Pienso que la sociedad valenciana en este tema debería tener más paciencia con Peter Lim en la situación que hay ahora. Pensar que este año es una situación normal para el Valencia no es reflexionar bien sobre lo que está pasando. La relación de Peter Lim con el Valencia es una montaña rusa y todos los que ahora lo crucifican lo aplaudían hace uno año y lo vuelven a aplaudir, ahora lo vuelven a crucificar... El fútbol es una montaña rusa", sentencia.

La situación deportiva del Valencia es más que delicada. Después de vender a sus pilares el pasado verano, el equipo deambula por LaLiga acercándose a los puestos de descenso. Actualmente ocupa la decimotercera plaza, con solo 3 puntos por encima de los puestos a Segunda División.