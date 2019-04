Tebas: "Los clubes catalanes no podrían elegir dónde jugar en caso de independencia de Cataluña"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, rechazó que los clubes catalanes puedan elegir donde jugar en caso de independencia de Cataluña y explicó que la situación política catalana ha hecho que se paralice temporalmente la venta de los derechos televisivos internacionales en algunos países.

Durante la conferencia final del congreso 'World Football Summit' celebrado este lunes y martes en Madrid, Tebas insistió en que la ley española no permite que haya una competición nacional de carácter profesional donde puedan competir clubes extranjeros y la independencia obligaría a la federación de Cataluña a salir de la Española.

"LaLiga perdería entre un 20 y 25% de negocio si se van"

Pese a confiar en que esto no ocurra, el presidente de la patronal de clubes admitió que de producirse algo así el volumen de negocio de LaLiga perdería entre un 20 y un 25 por ciento y explicó que la situación actual de Cataluña ha hecho paralizar durante dos semanas la venta internacional de los derechos en Turquía, Singapur e India.

"No es el mejor momento. No puedo engañar a los operadores de televisión. Deberíamos renegociar todos los contratos de televisión y hacer una Liga de 18. Pero espero que no se produzca", afirmó en su exposición sobre la internacionalización de LaLiga.