Laura Bezares tuvo que aguantar una serie de lamentables insultos machistas por parte de los aficionados del Arnedo.

Tuvo que escuchar 'lindezas' de este tipo: "Eres malísima", "sabemos dónde vives", "las mujeres no servís para nada"... La Federación Riojana no ha tardado en condenar estos denigrantes insultos machistas.

No es la primera vez que aficionados del Arnedo se ensaña contra una asistente. Alba Covaleda también fue objeto de insultos machistas en 2017 como "¿has venido depilada a arbitrar?" o "vaya culo pollo tienes".

Entonces, el club no tomó las medidas pertinentes para que esto no volviera a suceder. Ahora sí. No quieren que ninguna árbitro o asistente vuelva a pasar por lo mismo que Laura Bezares.