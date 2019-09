Costa Rica se ha quedado sin seleccionador. Gustavo Matosas ha renunciado a su cargo, explicando que se trata por una renuncia por aburrimiento.

"Yo vivo el día a día con los jugadores. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones", explica.

Explica que se siente "improductivo" cuando dirige a Costa Rica: "Lo probé y no es lo que me gusta". Desde México se asegura que el entrenador ha alcanzado un acuerdo con el San Luis, algo que el propio Matosas ha negado.

Su relación con Costa Rica finalizará el 10 de septiembre, momento en el que podrá firmar un acuerdo con otro equipo. También está pendiente de pagar su cláusula de rescisión con la selección, de la que se desconoce la cifra.