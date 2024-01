La Superliga quiere empezar en septiembre de 2025. Así lo ha dicho Anas Lahgrari, cofundador de A22Sports, en declaraciones al medio 'Ouest France'. Además, ha apuntado que ya cuentan con veinte clubes para arrancar la competición.

"Hay una veintena de equipos para empezar. Otros 30 están en camino...", ha expresado Laghrari.

"El objetivo es arrancar la nueva competición en septiembre de 2025, y hacerlo con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses", explica sobre la situación de los equipos de la Premier League.

Y continúa: "Hay clubes que reniegan de la Superliga de Fútbol pero juegan la Euroliga de baloncesto".

"No podemos dar nombres para no exponerlos ante la UEFA, y eso que la sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto. El proyecto se modificó y es abierto, justo y participativo", ha detallado.