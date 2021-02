Luis Suárez está viviendo su segunda juventud en el Atlético de Madrid. El delantero uruguayo está mostrando un gran nivel en el club rojiblanco, líder de LaLiga Santander. El charrúa es el pichichi del campeonato regular con 14 tantos. Goles clave para mantener a los del Cholo Simeone en lo alto de la tabla. El ex del Barcelona ha pasado por los micrófonos de 'El Transistor' de 'Onda Cero' y ha comentado todos los temas de la actualidad del fútbol. Uno de ellos ha sido su marcha del club blaugrana, una decisión de la que la entidad no le dio ninguna explicación.

"En el Barça me dijeron que no fuese a entrenar, yo les dije que mientras tuviese contrato entrenaría. El club no me dio ninguna explicación, solo me dijeron que era una decisión del entrenador No solo Messi, muchos barcelonistas no entendieron la decisión...yo lo que no quería era ser un problema", dice el exjugador azulgrana.

En cuanto a su nuevo club, el uruguayo ha reconocido que este Atleti, que tan solo ha perdido tres partidos en lo que llevamos de temporada, debe aspirar a todo. El '9' rojiblanco ha recalcado la especial importancia de la máxima competición europea para un club que le ha recibido con los brazos abiertos.

"El Atleti pelea por cosas importantes, pelea por todo; el recibimiento y el cariño fue muy bueno y yo quiero recompensarlo. La Champions me ilusiona como la Liga; tenemos la espina de la Liga de Campeones porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia", comenta el internacional con Uruguay.

El futbolista colchonero también ha querido reconocer la gran labor del Cholo Simeone como uno los artífices del éxito rojiblanco en la última década, destacando la cercanía y la motivación que transmite al equipo.

"Es de esos entrenadores que te convence por sus ganas, por su positivismo y por todo lo que sabe de esto. Me baso más en el convencimiento del entrenador a la hora de hablarte que en el estilo de juego". Simeone es un entrenador que te llega y te motiva", afirma el charrúa.

Sobre el futuro de Leo Messi, excompañero de vestuario e íntimo amigo, Suárez ha querido recalcar la libertad del argentino de retirarse donde le plazca . También ha destacado el buen estado de forma del '10' culé tras el partido de copa frente al Granada.

"Messi se retirará donde él quiera, él podrá decidir ya sea en el Barcelona, en Argentina o donde sea. ¿Terminar juntos Leo y yo? Igual en algún amistoso. Esta tarde he hablado con él, estaba muy contento por la victoria de ayer. Está a un nivel espectacular, es el mejor del mundo", finaliza el delantero.