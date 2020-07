Steven Gerrard sufrió una dolorosa lesión en pleno partido de la FA Cup en 2014. Fue ante el Bournemouth cuando, durante el encuentro, se rasgó el pene y necesitó de cirugía con varios puntos de sutura.

Andrew Massey, médico del Liverpool, ha contado en 'The Scottish Sun' cómo fue la situación que se encontró.

"Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes. Pensé que eso debía ser realmente doloroso", cuenta Massey.

El doctor, que ahora trabaja como médico para la FIFA, reconoce que nunca le enseñaron a "coser un pene": "Traté de recordar todo, pero nunca te enseñan a hacerlo. No quería que el primer pene que cosiera fuera el de Steven Gerrard... pero así fue".

El propio mediocentro inglés, ahora entrenador del Glasgow Rangers, contó también cómo fue el incidente: "Esperé no tener que decir adiós a un viejo amigo..."

"El médico no estaba demasiado cómodo, pero hizo un gran trabajo. No sentí dolor cuando me puso los cuatro puntos", afirmó.