"Quiero pedir disculpas a Cristiano Ronaldo y su familia". Ese es el último mensaje de Fernando Saúl, 'speaker' del Oporto, en su cuenta de Instagram. Y es que horas antes, a través de las historias, había publicado unos lamentables ataques al futbolista portugués.

Todo ha ocurrido apenas unas horas después de la victoria del Oporto ante la Juventus en los octavos de final de la Champions. El trabajador del club portugués criticó de una manera indignante al luso.

"Nos vengamos de Basilea contra los ladrones italianos. Nos vengamos del cerdo Ronaldo por lo que le hizo a O Dragao. Qué raza tan orgullosa, este es el Oporto. Ahora estoy esperando el vídeo de Dolores (la madre de Cristiano Ronaldo) y los otros miembros desdentados de la familia", escribió.

Horas después rectificaba con un mensaje de disculpa: "Quiero disculparme con Ronaldo y su familia si sintieron que les falté al respeto por las publicaciones que hice ayer en caliente después de una noche histórica. Así tengo la humildad de reconocer que me excedí y de pedir disculpas. Pero me equivoqué y obré mal, porque otros se equivoquen no debemos caer en lo mismo. Mis disculpas".

Las críticas han sido continuas a este trabajador del Oporto, que llamó "cerdo" a Cristiano y también se refirió a su familia como "desdentados". Unas palabras lamentables que, según apunta la prensa portuguesa, no se descarta que el club le abra un expediente.