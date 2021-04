El exagente de Eden Hazard, John Bico, ha dejado unas sorprendentes declaraciones sobre el fichaje del belga por el Real Madrid. El que fuera representante del exjugador del Chelsea hasta 2013 cree que fue un error que Eden fichase por el conjunto blanco en el verano de 2019. Considera que dicha operación se tenía que haber producido una temporada antes.

"Fue un error ir al Real en ese momento, fue una elección de corazón pero sin motivo claro. Debería haberse ido un año antes. Llegar tras él es como escalar el Himalaya con las manos desnudas.Yo le habría desaconsejado diciéndole que fuera a Madrid el año anterior", dice Bico en el diario belga 'La Dernière Heure'.

Prosiguiendo con su argumento sobre la equivocación de Hazard de fichar por el Madrid , Bico ha ido más allá y ha sugerido un sorprendente equipo para el '7' madridista. El agente ha llegado a afirmar que Hazard hubiera triunfado en el FC Barcelona, y ha explicado los motivos que le hubieran convertido en el mejor jugador jugador del mundo en el conjunto culé.

"La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión de este equipo que tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad. Talentos como James no han sabido adaptarse. En este punto, Eden no es un jugador del Real Madrid, sino del Barça, es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores", añade.

"En el Barça habría tenido libertad en el campo, habría tenía el balón constantemente en sus pies, allí se habría convertido en el mejor jugador del mundo. La exigencia física en el Madrid es muy diferente, este es un proyecto que no se corresponde con su físico. Debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para prepararse", sostiene el exagente de Hazard.