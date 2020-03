Marc André Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. El arquero del Barcelona, un pulpo en su propia área, reconoce eso sí que eso del fútbol lo juega pero que no lo ve. Así lo ha dicho el teutón en una entrevista para 'El País'.

"¿Fútbol? No tengo ni idea. No lo veo mucho. Solo si juega algún amigo o si hay algún partido bueno", reconoce el alemán.

Ter Stegen va más allá: "Me preguntan por el nombre de algún jugador y ni idea. No sé cómo se llaman. Me ponen el vídeo y ya sí sé quién es. Es raro".

El arquero reconoce que vive con "mucha tranquilidad" estos días de cuarentena: "El fútbol no es una prioridad ahora. Tenemos que estar en casa".

Su casa ahora está en Barcelona, donde dicen que le han hecho sentir "muy bien": "Hay cosas que me encantan, como la comida, el clima y el mar. Eso sí, sigo teniendo cosas de Alemania. Soy muy puntual, por ejemplo".

"El Camp Nou tiene una mentalidad diferente a la de los campos alemanes. El público del Barça valora más los detalles individuales. Me encanta, es diferente", dice Ter Stegen.

El alemán es uno de los principales responsables de los éxitos del Barça de la actualidad. Junto a Messi, es él quien marca las diferencias justo en el área contraria a donde lo hace el argentino.