El sorprendente nuevo negocio que Cristiano Ronaldo abrirá en Madrid: una clínica de trasplantes capilares

El Grupo Insparya, de origen portugués, con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo como cofundador, desembarca en España con la apertura de su primera clínica de trasplantes capilares el próximo 18 de marzo en Madrid.

En concreto, la clínica, que estará ubicada en el número 26 de la calle Joaquín Costa, consta de 2.500 metros cuadrados, que están divididos en seis plantas y que empleará a 150 profesionales.

En 2019 o 2020

El delantero portugués de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha explicado su inversión en este proyecto. "Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica, de la expansión internacional, esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años", ha señalado.

Por su parte, el presidente de Insparya, Paulo Ramos, se ha congratulado de contar con Ronaldo en este proyecto. "Tenemos el conocimiento, pero para abrir clínicas fuera de Portugal necesitamos notoriedad. El va a darnos ese empujón", ha asegurado.

Ronaldo cuenta con el 50% del capital social de la compañía, y se ha convertido también en su imagen a nivel internacional, ya que el grupo pretende expandirse internacionalmente. "Queremos abrir el próximo centro en el 2019 ó 2020", ha explicado Paulo Ramos.

El precio de los trasplantes

Madrid es el primer paso de la expansión internacional del grupo que aspira a convertirse en líder mundial de transplantes en dos años. El precio de un trasplante capilar partirán de los 4.000 euros según la densidad capilar deseada.

Insparya apuesta por el I+D desarrollado, por lo que invertirá un millón de euros este 2019, mientras estiman invertir 25 millones de euros en su expansión internacional en los próximos 3-4 años.