Apenas queda una semana para que se cierre el mercado de fichajes y todavía no se sabe cómo va a finalizar el culebrón futbolístico del año. La venta o renovación de Kylian Mbappe sigue siendo una incóginta para todos y, a pocos días de conocer su paradero, el Real Madrid no se ha manifestado.

Sin embargo, el que sí que se ha manifestado en el tema ha sido el seleccionador francés Didier Deschamps que, a través de una entrevista realizada por 'L'Équipe', asegura que Kylian está tranquilo con su futuro.

El galo asegura que se trata de una situación "complicada": "La situación era complicada, pero ahora se ha normalizado. Tanto mejor. Es una situación en la que todos ganan. He hablado con él. Es fantástico para la selección francesa, por supuesto, pero también para el club y para él".

No obstante, Deschamps asegura que él no se va a involucrar ni en la decisión del jugador ni en su entorno: "Ese no es mi papel. Hablo con él, como hago con otros jugadores, pero esa es su carrera. No soy un consejero. Como mucho les doy una opinión si me la piden".

"No necesariamente. No creo que haya riesgo de perder energía. Hacer que Kylian pierda su tranquilidad... La persona que va a hacerlo aún no ha nacido", afirma cuando le preguntan si cree que el futuro del jugador se va a decidir en los próximos días.

No es ninguna novedad que habrá que esperar hasta el último día de mercado para saber en dónde jugará Mbappé el año que viene, tal y como sucedió en temporadas anteriores. Ahora, el próximo compromiso de Kylian será el partido del sábado con el PSG ante el Lens.