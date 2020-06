La vida extradeportiva de Wesley Sneijder durante su carrera como futbolista no solía asemejarse a la que él mismo está revelando ahora.

Si hace unos días el exfutbolista neerlandés, finalista de un Mundial con su selección, afirmó que durante su periplo en el Real Madrid su mejor compañía era el vodka, ahora ha contado a 'De Telegraaf' una curiosa anécdota que sucedió en 2009.

Sneijder se encontraba jugando con el Inter de Milán y debía enfrentarse el 29 de septiembre de 2009, en la fase de grupos de la Champions, al Werder Bremen. Lejos de quedarse en la concentración descansando, el mediapunta decidió salir de fiesta con algunas estrellas de Hollywood.

"Una vez fui a una fiesta con George Clooney, Megan Fox y algunas estrellas de Hollywood. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Al día siguiente jugué contra el Werder Bremen en la Liga de Campeones. Jugué, marqué y di una asistencia. Si sale bien, no tienes miedo de repetir", ha señalado Wesley.

Además, recalca que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho mientras era futbolista: "Estoy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol. He sido internacional holandés en 134 ocasiones. Y he vivido la vida. Siento que tengo 76 años".

Cabe reseñar que dicha temporada, el Inter de Milán de José Mourinho acabaría alzando Serie A, Coppa de Italia y Champions League, con Sneijder como una de las principales estrellas del cuadro 'azzurro'.