Wesley Sneijder aterrizó en el Real Madrid en agosto de 2007. El club blancó pagó 27 millones de euros al Ajax por su fichaje, convirtiéndose en una de las bombas del mercado. Y no decepcionó.

Mostró un gran nivel en la casa blanca, pero los fichajes galácticos del verano de 2009 (Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema) provocaron su venta al Inter de Milán, donde logró una Champions junto a José Mourinho.

Ahora, más de diez años después de aquella etapa, Sneijder ha publicado su biografía y la revsita 'Voetbal' ha publicado algunos de los fragmentos más polémicos de la misma. Entre ellos sus problemas con el alcohol.

"Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Pero las cosas salieron mal allí. No había drogas, pero sí alcohol... Me acostumbré a vivir como una estrella", cuenta sobre sus primeros meses en la capital de España.

"Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor...", continúa el holandés.

Sus problemas con el alcohol llegaron tras su divorcio: "No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amiga. Físicamente yo no me daba cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado".

Sobre su comentado fichaje por el club blanco en el verano de 2007, Sneijder explica cómo sucedió todo, con Pedja Mijatovic, entonces director deportivo del Madrid, de por medio. "Estaba con mi agente y sacó un papel de su bolsillo. Todavía puedo verlo haciendo ese gesto. Lo abrió y lo vi todo: tres millones por temporada".

"En el Ajax ganaba un millón. Bruto. "Lo tomas o lo dejas", me dijo. Lo tomamos, dijimos Soren y al mismo tiempo. El traspaso se cerró en 27 millones de euros", señala.