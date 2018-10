Simeone: "Mi desafío como entrenador es que Rodrigo sea titular en la Selección"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que sus pupilos jugaron "mejor en Dortmund que en Villarreal", pese a que en tierras alemanas perdieron 4-0 durante la tercera jornada en la Liga de Campeones, un tropiezo inesperado antes de medirse a la Real Sociedad en LaLiga.

"No me cambia mucho una crítica o un halago; no suelo escuchar mucho eso, porque el halago te debilita y la crítica te enoja. Creo que jugamos mejor en Dortmund que en Villarreal. Sacar lo positivo de ese partido es el camino que necesitamos para sacar adelante esta situación como equipo", comentó Simeone en rueda de prensa.

"Ellos siguen, desde lo emocional, preparados para lo mejor en cuanto aparece un nuevo partido. Un futbolista vive del partido que va a venir y olvida el anterior", aseguró el técnico colchonero, que prefirió no analizar otra vez el empate (1-1) cosechado por sus jugadores en La Cerámica durante la anterior cita liguera.

Además, Simeone personalizó los elogios hacia su plantilla. "Koke es uno de los mejores futbolistas que tenemos, tácticamente es el mejor y puede jugar en distintos lugares. Es muy importante para el desarrollo de nuestro juego; tanto que, aunque no se encuentre en algunos minutos en su mejor versión, sigue siendo importante para el equipo", dioj al respecto sobre uno de los menos sustituidos a lo largo de este curso.

"El desafío mío como entrenador es que Rodri juegue de titular en la selección de España, es joven y tiene argumentos que le llevarán a ese lugar", concluyó el entrenador argentino, alabando a uno de sus pupilos más en forma y pieza clave en las aspiraciones del Atleti para mantener el pulso en la cabeza de LaLiga.