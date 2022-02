Pocas cosas estaban más claras en un once del Atlético con seis cambios que el que Joao Félix se iba a quedar en el banquillo. Que iba a ser suplente. Que no iba a ser titular. Que iba a estar sentado, esperando su ocasión, mientras Cunha formaba en ataque con Luis Suárez. Sí, pocas cosas estaban más claras que esa... y Simeone no dio lugar a la sorpresa.

No suele darla. Ya a buen seguro desde que salieron del Camp Nou tenía en mente darle jarabe de banquillo al luso, y después de sus declaraciones, de su cruce de palabras o bien ante un medio de comunicación o bien en rueda de prensa, Joao tenía entre cero y cero opciones de ser titular ante el Getafe.

Porque Simeone tiene todo muy claro. Tiene muy claro que el talento, si se juega en un Atético, en un Real Madrid o en un Barça se tiene. Y tiene claro que con el esfuerzo no se negocia. Que con sus ideas va a ir allá donde le lleven y que quien no las comparta lo va a tener complicado. Muy complicado.

Y Joao, en su tercera temporada, sigue sin pillarlo. Sigue sin cogerlo. Sigue sin estar en la misma filosofía que tiene su entrenador. Sí, quizá solo pueda quedar uno tras el verano... o quizá incluso pueda no quedar ninguno de los dos.

De momento, el presente. O, más bien, el pasado más reciente. El que enfrentó a Atlético y Getafe en el Metropolitano con un Joao Félix que vio la locura de la primera parte desde la incomodidad del banquillo.

Seis goles. Lo peor para sus intereses personales es que Correa marcó dos tantos y Cunha otro, y lo peor de lo peor es que cuando salió la fiesta parecía haberse terminado. Saltó al verde cuando el Atleti tenía diez futbolistas en el campo por la patada de karate de Felipe sobre Arambarri. Y saltó para ser el '9' del equipo.

Al menos pudo celebrar el cuarto con sus compañeros. Porque de nuevo el Atlético, en un partido de locuar como el del Valencia, terminó celebrando. Y como ante el Valencia lo hizo gracias a un gol de Mario Hermoso cuando todo parecía tocar a su final.

La patada de rigor también se la llevó, algo que es costumbre en el jugador de LaLiga que, por minuto, más faltas recibe.

Habrá que ver si lo sucedido esta semana, si el 'problema' que tanto ha dado de qué hablar estos días que tiene el Atlético resulta ser el punto de inflexión para un Joao Félix que sabe que, si quiere triunfar en el Metropolitano, tendrá que estudiar y seguir al pie de la letra el librillo de Simeone.