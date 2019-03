Simeone confirma su reducción de contrato con el Atleti: "En 2018 podemos renovar, si no me quieren echar antes"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha confirmado que su contrato se ha acortado hasta 2018, explicando que este cambio no le "moviliza absolutamente nada" porque se guía "por los sentimientos y el corazón" y que dentro de dos años podría volver a renovar si siguen sintiéndose cómodo.

"Es cierto que se ha producido, pero no cambia nada. Estamos bien, estoy contento donde estoy, me guío por los sentimientos y el corazón. No me moviliza absolutamente nada, pero nada. Lo único que me moviliza es ver a los muchachos que me dan la vida. No se preocupen que dentro de dos años también podemos renovar, o igual me quieren echar antes", analizó Simeone en rueda de prensa.

Respecto al duelo de este sábado ante el Sporting de Gijón, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga, el argentino apuntó que llegan "bien" después de "dos resultados buenos fuera de casa que han hecho mucho bien" en Vigo y Eindhoven.

"Seguramente el segundo tiempo en Vigo estuvo cerca de lo que queremos y en la 'Champions' hubo pasajes buenos contra un rival duro. Pudimos lastimar al PSV, pero nos faltó consistencia al final del partido para estar más tranquilos, el 0-1 te deja una sensación de peligro constante", recordó sobre el triunfo europeo.

Le tiene mucho respeto al Sporting de Gijón

En cuanto al Sporting, avisó de que es un rival que les ha "costado" superar en los últimos tiempos. "El año pasado trabajó muy bien en el partido del Calderón y también en Gijón. Es un equipo bien trabajado, con chicos jóvenes que tienen las ideas muy clara. Habrá que jugar un partido con mucha cabeza, intentando llevar el juego a donde creemos que podemos hacerle daño", analizó.

En línea con su discurso habitual, el 'Cholo' resaltó que "este encuentro es el más importante absolutamente", negándose a comentar nada del siguiente duelo ante el Barcelona, y se congratuló de que la amplia plantilla de la que dispone "permite un montón de opciones".

Insta a Gameiro a confiar en sus posibilidades

"Nos basamos mucho en los rivales, pero tenemos características que nos permiten cambiar en el mismo partido", dijo, añadiendo que no hay una 'fórmula mágica' con Kevin Gameiro .

"No hay nada que dé confianza a un jugador. Cada uno debe tener confianza en uno mismo. Como entrenador tengo que elegir los momentos en los que a un jugador le viene mejor tener continuidad o entrar 20 minutos al final con el partido abierto", concluyó.