En la rueda de prensa del Real Madrid previa a su enfrentamiento contra el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha hablado ante los medios.

Preocupa la situación en la que se encuentra el Real Madrid, con demasiados altibajos y muy poca regularidad. Sin embargo, Ramos ha querido restarle importancia: "El fútbol son resultados y el equipo no ha cambiado en muchas cosas. Hemos perdido partidos jugando bien, como ante el Levante. Hicimos un gran partido pero no estuvimos finos de cara al gol. El gol te acaba penalizando. El equipo ha seguido trabajando y esa es la mejor manera. En ese camino estamos. Cuando no acompañan los resultados es fácil hablar. Estamos deseando jugar, hablar menos. Tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa ganando. No hay tiempo para lamentarse, por eso nos obliga a seguir trabajando con las mismas ganas. Los resultados acaban llegando".

A pesar de la falta de gol que sí admite ante el Levante, no cree que en el resto de partidos haya ocurrido lo mismo: "No hemos carecido de ocasiones, hemos carecido de gol pero es ventajista hablar de la falta de gol, queda temporada y vamos a ver si podemos hacer hincapié en ese tema. El equipo hace muchas cosas bien y no creo que echemos de menos el gol porque no lo hemos hecho durante la temporada".

"La filosofía a nivel arbitral en Europa es diferente a la española, son más permisivos en ciertas cosas. He ido cuidando la relación con los árbitros y salvo la anécdota del capítulo anterior, que creo que es algo personal, creo que tengo una buena relación con los árbitros", ha explicado tras ser preguntado por la polémica con Hernández Hernández en el partido frente al Levante.

Otro de los asuntos que más interés suscitaban era su renovación, especialmente después de que el club solo esté dispuesto a renovarle un año. Sin embargo, Ramos no le da importancia: "Llevan unas semanas hablando mucho de eso y atravesamos un momento con el club estupendo en todos los aspectos, por lo que no hay prisa por parte de nadie. Vamos a llegar a un entendimiento independientemente de lo que quiera el club. Nunca he exigido ni dos, ni tres ni cuatro años. Entiendo que con cierta edad lo hagan de un año. Están intentando crear un distanciamiento con el club que no existe, estamos pensando en la Champions y la Liga. Si el club quiere que siga, aquí seguiré".

El capitán del Madrid ha querido zanjar las preguntas asegurando que confían en Zidane, quien "maneja muy bien los códigos de la competición, y que esperan "resolver el partido antes de los últimos minutos".

Ramos no pierde la esperanza y aunque entiende que la afición "quiere más" y se sienten en "deuda" con ellos, van a tratar de conseguir un "gran resultado".