Sandro Rosell salió hace un año de prisión tras estar encarcelado durante dos en los centros penitenciarios de Soto del Real y Can Brians 2. Una vez fuera, el expresidente del FC Barcelona afirma haber salido "más fuerte" de la cárcel.

El antiguo mandatario culé relató su primer día entre rejas: "Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito".

Además, resaltó que le denegaron hasta en 13 ocasiones la libertad condicional: "El día más duro eran todos los días en que nuestro abogado venía a decirnos que nos habían denegado la libertad condicional de nuevo, siempre por riesgo de fuga, sin justificación aparente... Fueron trece veces...".

Por otro lado, Rosell afirma que la jueza Lamela prevaricó: "No tenemos ninguna duda, no sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la Sra. Lamela no pudo prevaricar sola; en esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal. Por ese motivo, de momento, he interpuesto una querella a la juez Lamela, para depurar sus responsabilidades e intentar llegar hasta el fondo de este escándalo judicial. Aunque soy consciente de que algunos de sus compañeros jueces intentaran protegerla y no será fácil saber la verdad. Los jueces son muy corporativistas y se protegen entre ellos, y más, teniendo en cuenta que ahora ella es jueza del Tribunal Supremo".

En la línea del juicio, Sandro reseñó que tanto la magistrada como la fiscal del caso, "sorprendentemente", fueron ascendidas después del proceso de instrucción, saliendo de la Audiencia Nacional.