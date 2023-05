Mohamed Salah es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, aunque en esta temporada, su equipo, el Liverpool ha estado muy lejos de los resultados esperados.

Tras la goleada del Manchester United 4-1 ante el Chelsea este jueves, el Liverpool no disputará la próxima edición de la Champions. Matemáticamente no terminarán la Premier League entre los 4 primeros

Desde la temporada 2016/2017 el Liverpool no se quedaba fuera de la Champions. Por ello, el jugador egipcio compartió su lamento en redes sociales sintiendo que había fallado a su afición.

"Estoy totalmente devastado", publicó Salah en Twitter: "No hay absolutamente ninguna excusa para esto". Teníamos todo lo que necesitábamos para llegar a la Liga de Campeones del próximo año y fallamos", lamentó.

Lo cierto es que el Liverpool tiene una gran plantilla, con muchos jugadores de talla mundial. En 2022 llegaron a la final de Champions ante el Real Madrid, y con los refuerzos invernales la plantilla 'red' era más amplia este año.

"Somos el Liverpool y la clasificación para la competición (Champions) es lo mínimo. Lo siento, pero es demasiado pronto para una publicación optimista u optimista. Te decepcionamos a ti y a nosotros mismos", expresó.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM