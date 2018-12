Rummenigge, sobre Lucas Hernández: "No podemos confirmar ni desmentir nada"

Después de que algunos medios filtraran el interés del equipo alemán por pagar la claúsula de rescisión de Lucas Hernández en enero y de que el Atlético de Madrid lanzara un comunicado negando esas afirmaciones, el presidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha señalado que "veremos si hacemos algo en enero".

El presidente del equipo alemán habló después del partido contra el Leipzig, y respondió a los rumores del interés por el defensa francés: "No podemos negar ni confirmar nada".

'Sport1', medio alemán que cubre las noticias del Bayern, desvela que Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, niega tajantemente esta operación: "No puedo comentar nada sobre eso porque eso se lo tienen que preguntar a Rummenigge. El jugador me dijo que quiero quedarse en el Atlético".

Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, también fue preguntado por este tema afirmando que "esto son rumores de los que no quiero hablar", pero no cerró la puerta a esta operación: "Ya he dicho que nos reforzaremos, bien ahora en invierno o en verano. Está claro que seremos activos en el mercado".

Rummenigge también habló de la noticia publicada en 'Bild' sobre si Matt Hummels iba a abandonar el club: "Está garantizado que va a jugar la segunda parte de la temporada con nosotros".